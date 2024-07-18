CBS узнал о передаче снайпером данных о стрелявшем в Трампа за минуты до инцидента

Один из трех снайперов, которые входили в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, сфотографировал стрелявшего в республиканца Томаса Крукса и видел то, как напавший смотрел в прицел оружия.