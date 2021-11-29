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Сборная Казахстана в четвертьфинале Кубка Дэвиса сыграет с Сербией

Казахстан завершил групповой этап Кубка Дэвиса на первой строчке, сборная Сербии – на второй. Матч пройдет 1 декабря, в 21:00 по времени Нур-Султана.

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