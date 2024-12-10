Надымский хирург Кирилл Моря провел 250 операций в Волновахе

За время своих поездок по ДНР надымский врач Кирилл Моря провел свыше 250 операций. Хирург считает подобную работу уникальным опытом взаимодействия с коллегами из других субъектов РФ, сообщили в администрации Надымского района.
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