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Газета.ру

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Евгений Петрухин: плавание в бассейне снижает тревожность на 15-20%

Евгений Петрухин: плавание в бассейне снижает тревожность на 15-20%

В последние годы россияне все чаще обращаются к плаванию для восстановления психологического равновесия, и этому есть научное обоснование.

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