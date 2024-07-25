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Царьград

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Адвокаты бывшего челябинского депутата Госдумы требуют восстановить его в должности

Адвокаты бывшего челябинского депутата Госдумы требуют восстановить его в должности

Защита также считает, что парламент должен выплатить ему зарплату.Вадима Белоусова, бывшего депутата от Челябинской области, требуют восстановить в статусе депутата Государственной Думы.

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