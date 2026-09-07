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Происшествия

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В Краснодарском крае полицейские и общественники встретились с участниками конкурса «Большая перемена» во Всероссийском детском центре «Смена»

С 31 августа по 6 сентября в Анапе проходил полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8-10 классов.

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