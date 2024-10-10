В России предложили увеличить штрафы за один вид финансовых преступлений

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Центробанк предложил повысить штрафы за манипулирование на фондовом рынке. О необходимости изменить систему наказаний за этот вид финансовых преступлений заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния, его цитирует «Интерфакс».