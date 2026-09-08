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Царьград

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Politico: ЕС увеличит импорт кукурузы из США до 25 млн тонн

Politico: ЕС увеличит импорт кукурузы из США до 25 млн тонн

Евросоюз, столкнувшись с перебоями в украинском экспорте и засухой в Европе, намеревается увеличить импорт кукурузы из США до 25 млн тонн с июля 2026 года по июнь 2027 года.

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