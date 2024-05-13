На 22 000 километров тянется самая длинная пешая дорога

О пользе физической активности вообще и ходьбы в частности сказано и написано немало. Например, научно доказано, что для поддержания основных систем организма в тонусе нужно проходить не менее 10 000 шагов в сутки.
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