Депутат Рады Дмитрук: все четыре генпрокурора Зеленского сбежали заграницу

Все генеральные прокуроры, назначенные президентом Украины Владимиром Зеленским, сбежали за границу. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
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