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Кайри Ирвинг реализовал ключевой 3-очковый, Леброн Джеймс допустил потерю в ответном владении – «Лейкерс» проиграли «Мавс»

Кайри Ирвинг реализовал ключевой 3-очковый, Леброн Джеймс допустил потерю в ответном владении – «Лейкерс» проиграли «Мавс»

«Даллас» в напряженной концовке в гостях одолел «Лейкерс» – 104:101. «Маверикс» вели «+20» на старте заключительной четверти.

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