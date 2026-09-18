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Владимирские новости

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ФСБ задержала иностранца за подготовку к наёмничеству во Владимирской области

ФСБ задержала иностранца за подготовку к наёмничеству во Владимирской области

Иностранца задержали сотрудники ФСБ, он планировал попасть в зону СВО, сдаться в плен и перейти на сторону противника.

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