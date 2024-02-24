«Уже даже бомжей берут»: плененный в Авдеевке боевик об обстановке в ВСУ

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« 23 фев — РИА Новости. Украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в интервью телеканалу vkplay.ru «Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди, <…> кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы <…> стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или <…> в Северной Корее, или рядом с Пекином — без разницы», — отметил он » Во как ! А говорят , что воевать в стране У некому. Правда Гончаренко известный мудозвон.