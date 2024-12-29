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Лавров: Россия остаётся приверженной лимитам ДСНВ, несмотря на приостановку

Лавров: Россия остаётся приверженной лимитам ДСНВ, несмотря на приостановку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Россия соблюдает лимиты договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подчёркивая приверженность заявленным целям и необходимость контроля над действиями США.

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