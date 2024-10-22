Барнаульцы рассказали, на что потратят тринадцатую зарплату, если вдруг ее получат

Меньше всего жители краевой столицы хотят оплачивать медицинские услуги и покупать бытовую технику В Барнауле на тринадцатую зарплату рассчитывает каждый второй работающий, а каждый пятый планирует потратить эти деньги на отпуск, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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