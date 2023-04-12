Василий Анохин некорректными ответами чиновников на обращения смолян

Не все чиновники стремятся следовать новому принципу отработки обращений граждан Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин остался недоволен тем, как некоторые чиновники отвечают на обращения жителей региона.
Не все чиновники стремятся следовать новому принципу отработки обращений граждан Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин остался недоволен тем, как некоторые чиновники отвечают на обращения жителей региона.
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