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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Необходимо ли делать физические упражнения в течении и после рабочего дня?

Необходимо определить виды работы по положению тела: — положение сидя — положение стоя. Стоит отметить, что длительное пребывание в любом из этих положений приводит к утомлению тонических мышц – тех, которые отвечают за поддержание положения тела в пространстве: мышцы шеи и головы, мышцы, выпрямляющие позвоночник.

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