Минздрав зарегистрировал «Спутник V» с обновленным составом

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург поделился информацией о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации успешно зарегистрировало вакцину от COVID «Спутник V» с новым составом, в инструкцию к которой были добавлены некоторые изменения.