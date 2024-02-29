Минздрав зарегистрировал «Спутник V» с обновленным составом

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург поделился информацией о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации успешно зарегистрировало вакцину от COVID «Спутник V» с новым составом, в инструкцию к которой были добавлены некоторые изменения.
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