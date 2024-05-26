Sky News: РФ втрое быстрее Запада производит артиллерийские боеприпасы

Россия в три раза быстрее производит артиллерийские боеприпасы, чем западные союзники Украины, и примерно за четверть их стоимости, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company.
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