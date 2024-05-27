Россия и Узбекистан договорились развивать межгосударственный диалог

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия и Узбекистан будут развивать межгосударственный диалог на основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности, соответствующее заявление двух стран опубликовано на сайте Кремля.
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