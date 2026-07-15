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Ксения Синицына: «Буквально вчера напрыгивала четверной тулуп. Есть неплохие попытки, в том числе на выезд»

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, что работает над четверным тулупом. – Учитывая, что ты уже фигуристка опытная, не трудно ли адаптироваться к новым условиям тренировок? – Как раз наоборот.

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