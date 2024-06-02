Двое мигрантов с ближнего зарубежья, поверив в свою безнаказанность, осквернили памятник русским солдатам в окрестностях Мариуполя.
Под Мариуполем мигранты осквернили памятник русским солдатам: Воспитанием "гостей" занялись военные
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Александр Лагуткин
Выкинуть этих средневековых уродов из страны без права посещения!
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8 час.
Лариса Поплавская
Мы все кричим выкинуть, выгнать, но помоемы или мы немые или начальство глухое. А воз и ныне там.
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8 час.
Лариса Поплавская
Читаем мигранты осквернили, а наши подонки что делают в немецкой форме? Признать врагами народа и поступить с ними соответственно. Вышвырнуть из России как мусор, потому как за границей они тоже никому не нужны. Пусть на своей шкуре испытают что такое фашизм. От армии наверно отмазывались как могли Поменять их на наших бойцов из украинского плена, а их там быстро мобилизуют. Сразу поймут все и вспомнят и маму и родину. Хотим, чтобы черномазые нас уважали когда свои сволочи нашу землю топчут.
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8 час.
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