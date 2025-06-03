Экс-советник Трампа Бэннон раскритиковал сенатора Грэма из-за позиции по Украине

Бывший советник президента США Стив Бэннон заявил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм должен быть "арестован", если он не прекратит свои поездки за границу и не перестанет "разжигать обстановку" вокруг конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии