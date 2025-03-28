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Путин предложил внешнее управление Украины: Что это такое и как оно работает. Детали плана

Путин предложил внешнее управление Украины: Что это такое и как оно работает. Детали плана

Президент России Владимир Путин предложил внешнее управление Украины. Что это такое и как оно работает? Давайте разберём.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
БРАВО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ !!!  ОЧЕНЬ УМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Как в анекдоте.  Лучше окунуться совсместно в пучину и всем выплыть, чем есть торт в одиночку, так и подаваться можно на смерть.
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