В Петербурге задержали 21-летнего россиянина, работавшего на украинские спецслужбы

Молодой человек собирал информацию о сотрудниках оборонных предприятий и должен был заложить бомбу под машинуВ Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина России, который помогал украинским спецслужбам готовить теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.