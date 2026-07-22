В Петербурге задержали 21-летнего россиянина, работавшего на украинские спецслужбы

Молодой человек собирал информацию о сотрудниках оборонных предприятий и должен был заложить бомбу под машинуВ Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина России, который помогал украинским спецслужбам готовить теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии