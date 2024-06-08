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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Кущенко: «Владивостокское «Динамо» – кандидат на новичка в Единой лиге ВТБ»

В сезоне‑23/24 в Единой лиге ВТБ выступали 14 команд. «Совет будет 14 июня. Лига ВТБ рассматривает заявки команд, которые уже участвовали и которые только хотят это сделать.

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