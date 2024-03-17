Певец SHAMAN перекрестился и проголосовал на выборах президента России. Об этом пишет РИА Новости. Голосовать певец пришел в футболке с надписью "Я русский", черной трикотажной шапке и куртке защитного цвета с z-символикой.
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