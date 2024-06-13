России обещают досрочную отмену виз с шестью странами

России вновь пообещали скорейшую и полную отмену визовых ограничений с рядом стран. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, до конца текущего года планируется подписать ряд соглашений с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой.
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