России обещают досрочную отмену виз с шестью странами

России вновь пообещали скорейшую и полную отмену визовых ограничений с рядом стран. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, до конца текущего года планируется подписать ряд соглашений с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой.