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Кремль ожидает, что суд назовет причастных к подрыву "Северных потоков"

Кремль ожидает, что суд назовет причастных к подрыву "Северных потоков"

www.globallookpress.com/Danish Defense Ministry/XinHua Кремль ожидает, что судебный процесс по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" позволит установить не только исполнителей диверсии, но и ее заказчиков.

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