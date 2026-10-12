www.globallookpress.com/Danish Defense Ministry/XinHua Кремль ожидает, что судебный процесс по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" позволит установить не только исполнителей диверсии, но и ее заказчиков.
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