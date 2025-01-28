Офис Зеленского хочет согласовать позиции до встречи Трампа и Путина

Global Look Press/Thomas Trutschel В офисе президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявили о желании "сверить часы" с президентом США Дональдом Трампом и согласовать стратегию переговорного процесса до его встречи с российским президентом Владимиром Путиным, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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