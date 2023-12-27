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Добрый Мир

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Нерусским въезд закрыт: Кабмин РФ "обрадовал" Европу неприятным "сюрпризом" на Новый год

Нерусским въезд закрыт: Кабмин РФ "обрадовал" Европу неприятным "сюрпризом" на Новый год

Вчера 30K прочитали А тем временем Россия решила тоже «передать привет» Европе: ограничения на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании и Норвегии в Россию были продлены, в соответствии с информацией, опубликованной в Telegram-канале правительства.

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