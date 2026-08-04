ВОЗ зарегистрировала 1,6 тысячи умерших от Эболы в ДРК

Более 1,6 тысяч человек умерли в Демократической Республике Конго с начала вспышки лихорадки Эбола. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич, его процитировал ТАСС.
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