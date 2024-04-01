Кристиан Хорнер: Ферстаппен матерился в Мельбурне? На самом деле он был весьма вежлив

Кристиан Хорнер: Ферстаппен матерился в Мельбурне? На самом деле он был весьма вежливGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер отметил, что нецензурная лексика в исполнении Макса Ферстаппена была единичным эпизодом после схода на третьем круге Гран При Австралии.
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