Стала известна причина задержки украинских переговорщиков по дороге в Белоруссию

Текст: Антон Никитин Представители Киева испугались ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь и решили попасть в Белоруссию через Польшу, сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский.