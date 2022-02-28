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Стала известна причина задержки украинских переговорщиков по дороге в Белоруссию

Стала известна причина задержки украинских переговорщиков по дороге в Белоруссию

Текст: Антон Никитин Представители Киева испугались ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь и решили попасть в Белоруссию через Польшу, сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский.

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