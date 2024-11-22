Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Иван Ураганов
    Доказали. Додавил...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Коллективный запад в недоумении: русские оказывается ещё чего-то могут... Интересно: хоть теперь то разум у них во...Доказали. Додавил...
  • Надежда
    Жахнули, так жахнули! УРА!✌️🇷🇺Доказали. Додавил...

Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

Многие глобалитяне возопили: "А нас-то за что?". Тексты на обложках западных СМИ ожидаемы: "Кремль предупреждает: вы вступили в войну"; "Британия — подходящая цель для ракетного удара", "Британия и Франция будут твёрдо стоять против Путина", "Путин грозит мировой войной".

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