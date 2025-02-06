🇺🇦Народная любовь к геноцидникам из ТЦК в Ровненской области👌 ➖Противостояние ТЦК и украинцев перешло в новую фазу! ➖Очевидно, что протестные выступления украинского населения продолжат нарастать, причем еще более их подогреет обсуждаемое решение властей о снижении мобилизационного возраста и высказывания душегуба из СС ТЦК Бориса Овчарова, который предложил стрелять без предупреждения по "уклонистской падле", если та пожелает завладеть его оружием.