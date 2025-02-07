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Пленный Окопов: солдат ВСУ в Краматорске больше, чем мирных жителей

Пленный Окопов: солдат ВСУ в Краматорске больше, чем мирных жителей

Численность солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольных Киеву Славянске, Северске и Краматорске в ДНР больше числа мирных жителей.

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