Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Главное о пожаре на складе Wildberries

Главное о пожаре на складе Wildberries

В Петербурге сгорел крупный склад Wildberries, ущерб оценивают в 10 млрд рублей В Санкт-Петербурге полностью сгорел один из крупнейших складов Wildberries вместе со всем оборудованием, товарами и личными вещами сотрудников.

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