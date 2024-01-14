Главное о пожаре на складе Wildberries

В Петербурге сгорел крупный склад Wildberries, ущерб оценивают в 10 млрд рублей В Санкт-Петербурге полностью сгорел один из крупнейших складов Wildberries вместе со всем оборудованием, товарами и личными вещами сотрудников.
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