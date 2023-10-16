Татьяна Монтян: Сорос и его фонд поддерживают экстремистов и создают новые привилегированные касты. Как это может повлиять на Европу?

Ситуация с детищем Сороса, его фондом «Открытое общество», сложилась довольно двоякая. С одной стороны, он вроде бы как продвигает пластмассовую подделку либеральной идеи открытого общества, которое исключает деление людей на классы и касты по признакам расы, социального или этнического происхождения и т.