Завалил службу: депутат в Отрадненском районе Кубани в течение полугода прогуливал все сессии местного Совета

Завалил службу: депутат в Отрадненском районе Кубани в течение полугода прогуливал все сессии местного СоветаДепутат Совета МО Отрадненский район Кубани настолько охладел к своим обязанностям, что повадился прогуливать все сессии местного Совета.
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