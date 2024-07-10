В Вологодской области подросток утонул, спасая 12-летнюю девочку

Подросток 14 лет утонул, когда бросился в воду спасать 12-летнюю девочку в Вологодской области. Школьница смогла выбраться на берег, рассказали в пресс-службе ЧП случилось около СНТ «Энергетик» в Кадуйском округе.
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