На севере Томской области стражи правопорядка и ЮИДовцы призвали пешеходов к безопасности при переходе проезжей части

Сотрудники полиции и воспитанники летнего лагеря Центра дополнительного образования детей профильной смены «Академия безопасности» в самой оживленной части города перед регулируемыми пешеходными переходами нанесли трафаретное изображение с напоминанием правил безопасного перехода: «Возьми ребенка за руку! Слезь с велосипеда! Сними наушники!».
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