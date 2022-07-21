На севере Томской области стражи правопорядка и ЮИДовцы призвали пешеходов к безопасности при переходе проезжей части

Сотрудники полиции и воспитанники летнего лагеря Центра дополнительного образования детей профильной смены «Академия безопасности» в самой оживленной части города перед регулируемыми пешеходными переходами нанесли трафаретное изображение с напоминанием правил безопасного перехода: «Возьми ребенка за руку! Слезь с велосипеда! Сними наушники!».