Нет в европке адекватных политиков...

Я смотрю, что некоторые товарищи прямо счастливы, что в Словакии (а Словакия и Словения это две разных страны?) стал премьером "адекватный", по их мнению, политик Фицо, и радостливо постят новости в стиле "Фицо заявил, что Словакия не будет поставлять оружие Украине" (ну да, потому что она уже всё что могла поставила.