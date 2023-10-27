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Нет в европке адекватных политиков...

Я   смотрю,  что   некоторые   товарищи    прямо  счастливы,   что  в  Словакии (а  Словакия  и  Словения      это    две  разных  страны?)   стал   премьером  "адекватный",  по  их  мнению,   политик   Фицо,   и    радостливо    постят    новости  в    стиле  "Фицо   заявил,  что  Словакия  не  будет  поставлять   оружие   Украине" (ну да,  потому  что  она  уже  всё  что  могла  поставила.

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