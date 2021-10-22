Хакеры выставили на продажу данные водителей Москвы и области

В Сети оказались персональные данные водителей Москвы и области. В базе присутствуют модель и марка автомобиля, регистрационный и VIN-номер, дата постановки на учет, мощность двигателя, фамилии и имена владельцев, их даты рождения и телефоны.
В Сети оказались персональные данные водителей Москвы и области. В базе присутствуют модель и марка автомобиля, регистрационный и VIN-номер, дата постановки на учет, мощность двигателя, фамилии и имена владельцев, их даты рождения и телефоны.
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