Макрон прогулялся по столице Узбекистана с Мирзиёевым

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Узбекистан с официальным визитом и прогулялся по ночному Самарканду вместе с главой республики Шавкатом Мирзиёевым, сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана.
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