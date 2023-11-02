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Макрон прогулялся по столице Узбекистана с Мирзиёевым

Макрон прогулялся по столице Узбекистана с Мирзиёевым

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Узбекистан с официальным визитом и прогулялся по ночному Самарканду вместе с главой республики Шавкатом Мирзиёевым, сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Макрон даже в Узбекистоне днем на улицу выходить боится?
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