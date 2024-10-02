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Петербургский дневник

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Педиатр заявила, что ребенок не должен делать домашнее задание сразу после школы

Педиатр заявила, что ребенок не должен делать домашнее задание сразу после школы

Специалист объяснила, как сбалансировать занятия, сон и отдых Правильное сочетание времени на учебу и на отдых — залог успешного обучения и крепкого здоровья, заявила в интервью РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина», к.

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