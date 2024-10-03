Частная клиника получила уникальный аппарат УЗИ благодаря господдержке

Льготный кредит по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» дали медучреждению «Поликлиник» Льготное кредитование от ФСК Карелии получила в текущем году многопрофильная клиника «Поликлиник».