7 самых милых животных с острова Хоккайдо

Хоккайдо — не только край живописных пейзажей, но и дом для удивительно милых обитателей. От пушистых зайцев и грациозных лис до крохотных сов и редких диких котов — эти животные покоряют с первого взгляда.
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