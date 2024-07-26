США и ЕС наметили новые шаги по поддержке Киева за счет активов России

Глава минфина США Джанет Йеллен и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в Бразилии обсудили «следующие шаги» по финансовой поддержке Украины за счет замороженных суверенных активов России, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.
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