За рулем
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За рулем

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«За рулем» поздравляет с Днем Победы!

«За рулем» поздравляет с Днем Победы!

«За рулем» поздравляет всех россиян со знаменательной датой 9 Мая и с великим праздником всего нашего народа – Днем Победы!Огромная благодарность всем, кто защитил нашу Родины, преодолел все тяготы и ужасы войны, тем, кто приближал победу как только мог – и на фронте, и в тылу.

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