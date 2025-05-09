«За рулем» поздравляет с Днем Победы!

«За рулем» поздравляет всех россиян со знаменательной датой 9 Мая и с великим праздником всего нашего народа – Днем Победы!Огромная благодарность всем, кто защитил нашу Родины, преодолел все тяготы и ужасы войны, тем, кто приближал победу как только мог – и на фронте, и в тылу.